Londres volta a viver uma noite de terror

No sábado à noite ocorreram pelo menos três incidentes em diferentes pontos de Londres: um atropelamento na London Bridge, apunhalamentos em Borough Market e um incidente em Vauxhall. A polícia britânica informou que sete pessoas morreram nos atentados, além dos três atacantes, abatidos a tiro.

Em conferência de imprensa, Cressida Dick, referiu que a polícia acredita que a situação está agora controlada, mas continua na zona um cordão de segurança. A chefe da polícia anunciou ainda que as patrulhas vão ser reforçadas após os ataques.

Os acontecimentos de London Bridge e Borough Market foram considerados atos de terrorismo, enquanto o de Vauxhall foi declarado não relacionado com as outras duas ocorrências.

A polícia explicou que foi notificada às 22:08 de sábado que um veículo atingiu peões na London Bridge, continuando depois para Borough Market.

"Os suspeitos deixaram então o veículo e várias pessoas foram esfaqueadas, incluindo um agente de serviço da polícia de transportes britânica que estava a responder ao incidente em London Bridge. Ficou gravemente ferido mas não corre risco de vida", indicava o comunicado.

As autoridades "responderam de forma corajosa e rápida, confrontando três homens suspeitos, que foram baleados e mortos em Borough Market. Os suspeitos foram confrontados e atingidos pela polícia oito minutos depois da primeira chamada. Os suspeitos usavam o que aparentavam ser coletes com explosivos, mas verificou-se depois que estes eram falsos".

O Serviço de Ambulâncias de Londres atualizou para 48 o número de pessoas que transportou para cinco hospitais da capital britânica, após os atentados de sábado à noite.

"Levámos 48 pacientes para cinco hospitais em Londres e assistimos vários outros no local com ferimentos leves", indicou o serviço em comunicado.

O organismo diz ter sido contactado às 22:07 "com a primeira equipa emergência a chegar dentro de seis minutos".

"Mais de 80 dos nossos médicos responderam a este incidente, incluindo pessoal de ambulâncias, paramédicos, equipas de resposta especializada", entre outros, indicou o serviço.

A polícia disse também que planeava reforçar o policiamento em toda a cidade de Londres nos próximos dias. "Haverá polícia adicional e agentes destacados em toda a capital", segundo o comunicado.

"Ato deliberdo e cobarde"

O presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, descreveu os atos terroristas de sábado à noite em London Bridge e Borough Market como "um ataque deliberado e cobarde" contra "londrinos inocentes".

Num depoimento partilhado nas redes sociais, Sadiq Khan apelou a turistas e londrinos para que mantenham a calma e evitem os locais dos atentados, referiu que está em permanente contacto com a Polícia Metropolitana de Londres e que estará presente hoje na reunião do comité Cobra, o gabinete de crise do Governo britânico.

"Não temos ainda todos os detalhes, mas este foi um ataque deliberado e cobarde contra londrinos inocentes e os que visitavam a nossa cidade, aproveitando à noite de sábado. Condeno firmemente. Não há justificação para atos bárbaros como estes", escreveu Sadiq Khan.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, reunir-se-á com o gabinete de crise, no seguimento destes acontecimentos que, nas primeiras horas, descreveu como "um terrível incidente".

Contactado pela Lusa, o Governo português afirmou estar a acompanhar os incidentes e desconhecia ainda se há portugueses entre as vítimas.

Londres tinha reforçado as medidas de segurança e a presença policial nas ruas de Londres há cerca de duas semanas, no seguimento do atentado de Manchester, junto a uma sala de espetáculos, e no qual morreram pelo menos 22 pessoas e 59 ficaram feridas.