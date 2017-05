Música que chama Theresa May de “mentirosa” é um sucesso no Reino Unido

A uma semana das eleições gerais no Reino Unido, uma música que critica a primeira-ministra britânica tem ganho popularidade entre os ouvintes ingleses, ao ponto desta estar no top-3 das músicas mais descarregadas no iTunes.

A música “Liar, Liar”, da autoria do grupo Captain SKA - uma banda londrina de protesto político - foi lançada na semana passada, tendo já mais de 1 milhão de visualizações.

“Ela é uma mentirosa, mentirosa. Ela é uma mentirosa, mentirosa. Não podes confiar nela, não, não, não, não”, ouve-se no refrão, acompanhada de imagens da primeira-ministra.

De acordo com o “The New York Times”, Theresa May, que se revê numa forma mais compreensiva do conservadorismo britânico comparativamente a Margaret Thatcher, tem estado debaixo de várias críticas por mudanças de posição.

A líder do Partido Conservador tinha afirmado que não convocaria eleições antecipadas. Defendeu a permanência do Reino Unido na União Europeia, mas lidera o processo de saída. May tem também sido criticada por retroceder as novas políticas de financiamento para com os idosos.

Os Captain SKA já tinham elaborado uma primeira versão em 2010, como crítica às medidas de austeridade impostas pelo então primeiro-ministro, David Cameron.

Apesar do sucesso da música, esta ainda não foi transmitida em algumas emissoras, como a BBC. Ao “The New York Times”, fonte oficial da empresa afirmou que não a vai transmitir devido a regras editoriais que obrigam a estação pública a manter-se imparcial durante as eleições.

A banda afirma que todas as receitas acumuladas entre o lançamento da música e o dia das eleições (8 de junho) vão ser divididos entre bancos alimentares e o grupo “Assembleia Popular Contra a Austeridade”. A faixa pode ser adquirida por 90 cêntimos.