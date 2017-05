Este é o bombista de Manchester

No mesmo dia em que divulgou as imagens do terrorista suicida Salman Abedi, britânico de origem líbia de 22 anos, a polícia britânica anunciou também a detenção de um homem de 25 anos relacionado com o atentado terrorista da semana passada.

Um total de 12 homens com idades compreendidas entre os 18 e os 44 anos estão agora a ser interrogados pela polícia devido ao atentado da passada segunda-feira na Manchester Arena, que causou 22 mortos e 64 feridos.

Entre os detidos conta-se Ismail Abedi, irmão de Salman Abedi. Foram ainda detidos na Líbia outro irmão do autor do ataque, Hashim, e o seu pai, Ramadán Abedi, supostamente vinculado a um grupo islamita radical.