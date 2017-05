Misterioso sinal de SOS numa baía australiana deixa a polícia intrigada

O misterioso sinal de SOS escrito com pedras foi avistado por um piloto quando sobrevoava uma baía na região de Kimberley, na Austrália Ocidental. O sinal levantou imediatamente a preocupação com pessoas eventualmente perdidas na zona, mas as buscas policiais não encontraram quaisquer sinais de atividade humana recente na área.

Após as investigações inconclusivas, as autoridades australianas estão a intervir junto da população para obter mais informações.

“A polícia realizou uma busca na área, mas não encontrou nenhuma pessoa ou qualquer indicação de atividade humana recente. A polícia está a apurar se há pessoas desaparecidas ou a necessitar de assistência”, afirmaram as autoridades policiais da Austrália Ocidental, num comunicado emitido na quinta-feira.

A polícia também põe a hipótese de o pedido de ajuda já ter sido deixado há mais tempo, mas nunca ter sido avistado ou ainda, de se tratar simplesmente uma brincadeira.