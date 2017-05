Atacante de Manchester pode não ter agido sozinho. Hoje foram presos mais três homens

Três homens foram detidos esta quarta-feira no sul de Manchester "em ligação" com o inquérito sobre o atentado de segunda-feira, que fez 22 mortos e 59 feridos numa sala de concertos na cidade, anunciou a polícia

Um primeiro homem, de 23 anos, tinha sido detido na terça-feira na cidade do noroeste de Inglaterra na sequência do atentado.

A polícia está a tentar determinar se o bombista suicida, Salman Abedi, agiu sozinho ou se há risco de novos ataques.

O alegado autor do ataque passou pela Síria, radicalizou-se e cometeu o ataque, disse hoje o ministro do Interior francês, entrevistado na televisão.

Também hoje, a ministra do interior britânica, Amber Rudd, disse que o autor do atentado, Salman Abedi, era "conhecido" dos serviços de segurança e "provavelmente não agiu sozinho".

Rudd disse que o autor era "conhecido" dos serviços secretos: "É alguém que eles [serviços secretos] conheciam", disse Amber Rudd, afirmando que o ataque foi "mais sofisticado do que outros".

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que os militares vão passar a patrulhar locais-chave no Reino Unido, substituindo polícias, permitindo aumentar significativamente o número de agentes armados em patrulha.

O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Este ataque foi o mais mortífero no Reino Unido desde que quatro bombistas suicidas mataram 52 pessoas no metropolitano que viajavam em autocarros e no metropolitano de Londres, em 2005.