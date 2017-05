Atacante de Manchester não deve ter agido sozinho

O autor do atentado suicida em Manchester, Salman Abedi, "provavelmente não agiu sozinho", disse hoje a ministra do Interior britânica, Amber Rudd.

O ataque do bombista suicida, um britânico de origem líbia, causou 22 mortos e 59 feridos à saída do concerto da cantora nortte-americana Ariana Grande na Manchester Arena na segunda-feira à noite.

Rudd disse que o autor era "conhecido" dos serviços secretos: "É alguém que eles [serviços secretos] conheciam", disse Amber Rudd, afirmando que o ataque foi "mais sofisticado do que outros".

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que os militares vão passar a patrulhar locais-chave no Reino Unido, substituindo polícias, permitindo aumentar significativamente o número de agentes armados em patrulha.

O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Este ataque foi o mais mortífero no Reino Unido desde que quatro bombistas suicidas mataram 52 pessoas no metropolitano que viajavam em autocarros e no metropolitano de Londres, em 2005.