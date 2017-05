Quando o primeiro-ministro aparece a correr no paredão

Se um primeiro-ministro vai a correr sozinho na rua, de calções e t-shirt, e interrompe o exercício para tirar uma fotografia com um grupo de estudantes, ele é Justin Trudeau. Em Vancouver, no Oeste do Canadá, junto ao Pacífico, o chefe do Governo canadiano corria na marginal quando foi captado pelo seu fotógrafo oficial a passar por cerca de 20 estudantes universitários, que pareciam vestidos para o baile de finalistas. Até que alguém do grupo reparou quem era o 'intruso'.

"Estávamos a tirar fotografias e a conversar e, de repente, aparece Trudeau a correr", contou à CBC Canadá Constantine Maragos, um dos estudantes. "Primeiro ficámos tipo: 'porque está o primeiro-ministro a correr no paredão?' E depois começámos a gritar a Trudeau para entrar na fotografia."

Não é a primeira vez que Justin Trudeau é fotografado em situações inesperadas. Em julho do ano passado, aceitou tirar uma selfie com um adolescente, após um encontro fortuito à entrada de uma gruta num parque natural, e poucos dias depois foi apanhado na praia, já com o fato de surf meio despido, a dar passagem a uma noiva, segundo a fotógrafa do casamento, que registou o momento.