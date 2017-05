Conselho de Segurança da ONU vai reunir de urgência por causa da Coreia do Norte

O Conselho de Segurança das Nações Unidas marcou uma reunião de urgência para terça-feira, 23, após a Coreia do Norte ter realizado este domingo um novo teste à sua capacidade nuclear, com o décimo lançamento de um míssil balístico nos primeiros cinco meses do ano.

O encontro surge a pedido dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, numa altura em que se acentua cada vez mais a tensão na península coreana. Em reação ao teste de hoje, com um míssil de médio porte, Rex Tillerson, chefe da diplomacia americana, considerou a insistência de Pyongyang como "dececionante" e "inquietante". "Pedimos que parem", afirmou, em declarações à estação televisiva Fox. "Esperamos que ouçam a mensagem de que continuar com o seu programa de armas nucleares não é um caminho para a segurança nem, certamente, para a prosperidade."