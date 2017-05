Macron: Vitória "é uma grande honra e uma grande responsabilidade"

"É uma grande honra e uma grande responsabilidade. Quero agradecer-vos do fundo do coração", disse Macron na primeira intervenção pública, na sede da campanha, depois de conhecidas as projeções que lhe dão a vitória na segunda volta das presidenciais francesas.

Macron prometeu "restaurar" os laços entre a Europa e os cidadãos, afirmando que defenderá "a França e a Europa".

O futuro presidente disse ainda compreender "a impaciência, a ansiedade e as dúvidas dos franceses" e prometeu governar para todos.

"Uma nova página da nossa longa história abre-se esta noite. Quero que seja a da esperança e da confiança reencontradas", afirmou ainda à AFP.

Segundo as primeiras projeções, o centrista Macron obteve 65,5 a 66,1% dos votos e a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, 33,9% e 34,5%.

com Lusa