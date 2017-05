França: Primeira Dama ou Primeiro Cavalheiro?

Quem quer que vença as eleições do próximo domingo em França terá lugar garantido na história. Emmanuel Macron, de 39 anos, será o Presidente mais jovem de sempre; Marine Le Pen, de 48, será a primeira mulher no cargo. O mesmo pode ocorrer com os companheiros de ambos. Saiba porquê