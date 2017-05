As principais promessas de Macron e Le Pen

MACRON

ESTADO

Cortar 60 mil milhões na despesa pública e eliminar 120 mil postos de trabalho

IMPOSTOS

Redução da carga fiscal para as famílias e as empresas

SAÚDE

Reembolsar integralmente despesas com óculos e próteses dentárias e auditivas

EDUCAÇÃO

Contratar quatro a cinco mil novos professores

DEFESA

Reintroduzir serviço militar obrigatório (com um mês de duração) e aumentar para 2% a despesa do PIB com as forças armadas

EUROPA

Criar um parlamento, um orçamento e um ministro das Finanças para a zona euro

DIPLOMACIA

Manutenção das sanções à Rússia enquanto o Kremlin não retirar da Crimeia

ENERGIA

Reduzir para metade o peso da energia nuclear na produção de eletricidade e interditar a fraturação hidráulica (extração de gás de xisto)

RELIGIÃO

Manter o estado laico mas encerrar lugares de culto onde se faça apologia do terrorismo

LE PEN

ESTADO

Instaurar uma "democracia de controlo" através de referendos.

Alterar a lei eleitoral com introdução da proporcionalidade e redução do número de deputados (577 para 300) e de senadores (348 para 200) na Assembleia Nacional

DEFESA

Reintroduzir o serviço militar obrigatório (mínimo de 3 meses) e aumentar para 3% do PIB as despesas com forças armadas

ECONOMIA

Aplicar medidas protecionistas, incluindo uma taxa de 3% sobre as importações que deverá financiar um subsídio de 80 euros mensais às famílias com rendimentos inferiores a 1500 euros

SEGURANÇA

Contratar 15 mil novos agentes, aumentar capacidade prisional (40 mil lugares) e expulsar estrangeiros suspeitos de porem em causa segurança do Estado

IMIGRAÇÃO

Só aceitar a entrada e a legalização de 10 mil imigrantes por ano. Fim do jus soli

REFORMAS

Assistência médica gratuita para todos os franceses (imigrantes excluídos). Baixar idade da reforma dos 62 para os 60 anos

Artigo publicado na VISÃO 1260 de 27 de abri