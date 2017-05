Um olhar português sobre os direitos humanos no Camboja

Mony, Soksan, Vanda, Sokha e Chakrya, são cinco ativistas de direitos humanos que estão presos há um ano. Para marcar esta data, o fotógrafo Miguel Jerónimo criou I AM THE FIVE: 365 retratos de pessoas a segurar a foto dos cinco prisioneiros. Desde outros ativistas, a membros de comunidades pobres que sofrem despejos para dar lugar a condomínios de luxo, a variedade de pessoas inspiradas pelos 5 é visível nesta fotogaleria, tendo estes ativistas sido recentemente nomeados para o Martin Ennals Award, o "prémio nobel" dos direitos humanos.

Quem é Miguel Lopes Jerónimo

Miguel Lopes Jerónimo tem estudos em robótica e passado em empreendedorismo social em Portugal e na Índia, vivendo agora em Phnom Penh. Dedica o seu tempo à fotografia com causas sociais, criações com um coletivo de artistas, viajar à boleia, escrever e dar aulas de arte moderna em faculdades locais. Tem como mote usar a arte para consciencialização social, principalmente de forma a contribuir para o desenvolvimento do Camboja, país pelo qual se apaixonou e sente que o recebeu tão calorosamente.