O motivo da reunião urgente era este: Príncipe Filipe do Reino Unido deixa de desempenhar funções reais no outono

A notícia de uma reunião urgente, convocada durante a madrugada, no Palácio de Buckingham, deu origem, esta quinta-feira, a vários rumores.

Uma fonte da Casa Real britânica já tinha avançado à Agência France Presse que não há qualquer problema quanto ao estado de saúde da Rainha, Isabel II, ou do duque de Edimburgo.

Também uma fonte do Palácio de Buckingham disse à Associated Press que "não há motivos para preocupações" referindo-se à reunião com todos os funcionários da Casa Real britânica convocada de "urgência" durante a madrugada.

O jornal britânico Daily Mail publicou uma notícia sobre um encontro "pouco habitual" marcado durante a madrugada para reunir todos os funcionários da Casa Real Britânica.

A rainha, de 91 anos, e o duque de Edimburgo, 95 anos, sofreram problemas de saúde no mês de dezembro, na altura do Natal.

Na quarta-feira, a Rainha Isabel II e o duque de Edimburgo estiveram no clube de críquete de Londres, aparentando boa saúde.