China voltou ao Photoshop para poster de aniversário da Marinha e o resultado foi (mais uma vez) desastroso

O que era para ser uma imagem comemorativa acabou por transformar-se em motivo de troça online, forçando o ministro chinês da Defesa a emitir um pedido oficial de desculpas

Publicada na conta do Ministério da Defesa no Weibo (o Twitter chinês) no último fim-de-semana, para assinar o 68º aniversário da Marinha, a imagem mostrava um porta-aviões chinês, dois navios, quatro aviões de combate e dois submarinos, em modo "fantasma". Mas não tardou até os utilizadores da rede social perceberem que os dois barcos eram, na realidade, americanos, enquanto um dos aviões era russo...

Reprodução Weibo

A caixa de comentários da publicação encheu-se rapidamente de críticas e piadas, havendo também quem pedisse a cabeça dos responsáveis.

O Ministério da Defesa já admitiu que a imagem não era "meticulosa" e agradeceu as críticas e a "preocupação" com as contas do organismo nas redes sociais. Ao mesmo tempo que aponta o dedo ao "editor", o comunicado oferece "uma manifestação sincera de arrependimento" e "um pedido de desculpas sentido".

