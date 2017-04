Jovens, reservados e próximos de Strauss-Kahn: eis a equipa de Macron

Emmanuel Macron, candidato favorito à presidência francesa, confia numa equipa jovem, a maioria tem menos de 40 anos, com ligações ao antigo presidente do FMI, Dominique Strauss-Kahn – que também era um presidenciável até ter caído em desgraça depois de acusações de abuso sexual. Nos bastidores da campanha "Em marcha", conheça os cinco nomes que se destacam no núcleo duro do homem que tem pela frente um duelo com Marine Le Pen, até à segunda volta das eleições a 7 de maio:

Ismaël Emélien (29 anos)

É o braço direito de Macron. Consultor de comunicação e assuntos estratégicos, Emélien está na campanha desde o início. O seu trabalho é analisar os sentimentos políticos da população francesa e direcionar a campanha nesse sentido. Usou novas tecnologias de análise de dados na campanha "Em Marcha", um inquérito promovido por Macron ano passado para perceber os anseios da população francesa. Apesar de ter apenas 29 anos, participou da campanha de Strauss-Kahn para as primárias socialistas de 2006, quando ainda estava na universidade.

Jean-Marie Girier (32 anos)

Um dos fundadores do movimento "Em Marcha", é um dos poucos dentro do círculo pessoal de Macron com experiência em uma campanha presidencial (esteve ao lado de François Hollande em 2012). Antes de entrar na equipa, trabalhava como chefe de gabinete de Gérard Collomb, responsável pelo governo da cidade de Lyon e um dos principais aliados de Macron. Um dos grandes organizadores da campanha, é mais um que prefere atuar nas sombras: não tem conta em nenhuma rede social, por exemplo.

Benjamin Griveaux (39 anos)

É o porta-voz de Macron e o único dentro da campanha a ter exercido um cargo eletivo, é vice-presidente do conselho de Saône-et-Loire. Conheceu Marcon em 2015 via Emélien. Num grupo com muitos elementos que evitam os jornais, é conhecido pela capacidade de ler os movimentos da imprensa local e estar disponível para entrevistas. Deve dedicar-se à sua própria campanha política no fim da eleição presidencial. Também tem relações com Strauss-Kahn (trabalhou na agência Left, criada pelo político).

Stéphane Séjourné (31 anos)

A "cabine telefónica" de Macron com o poder legislativo, é como Séjourné se define. Era o consultor parlamentar do candidato nos tempos em que Macron foi ministro da Economia. Séjourné mantém as mesmas funções dentro da campanha: ser a ponte de Macron com membros da assembleia e outros políticos.

Jean Pisani-Ferry (65 anos)

É o membro mais velho e com a maior experiência política dentro do círculo de Macron. Economista e especialista em políticas públicas, é o coordenador do programa de governo do candidato. Entrou na equipa em janeiro, após meses como consultor. Trabalhou com Strauss-Kahn quando este era ministro da Economia de França (1997-1999) e esteve oito anos à frente da agência de think thank Bruegel. Antes de entrar oficialmente na campanha, trabalhava na France Stratégie, organismo ligado ao parlamento francês que tem como objetivo traçar diretrizes para as politicas francesas.

Com 20 anos de experiência política e fama no mundo académico, Ferry é um nome escolhido para dar mais credibilidade política à campanha de Macron. É conhecido por estar mais confortável nos bastidores do que na frente das câmaras, mas deve ser quem responderá pelo projeto económico em caso de vitória de Macron.