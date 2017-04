Emmanuel Macron na frente para ser o próximo presidente de França

Os candidatos Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão defrontar-se na segunda volta das eleições presidenciais francesas, segundo as primeiras sondagens avançadas pela agência France-Presse.

Segundo as primeiras projeções divulgadas pelo canal France 24, a candidata do partido de extrema-direita Frente Nacional tem 21,7%% enquanto o centrista Emmanuel Macron colheu 23,7%.

As primeiras projeções mostram que o candidato centrista, Emmanuel Macron, vence a primeira volta na frente com 23,7%. Ainda assim o candidato por não reunir maioria absoluta terá de disputar a segunda volta com Marine Le Pen, que consegue 21,7 % dos votos.

O conservador François Fillon reune 19,5 %, Jean-Luc Mélenchon consegue 19,5 % e o líder do Partido Socialista, Benoît Hamon fica aquém das expectativas com 6,2 % dos votos.

Segue-se Nicolas Dupont-Aignan com 5%, Jean Lassalle com 1,5 %, Philippe Poutou com 1,2 %, François Asselineau com 0,8 %, Nathalie Arthaud com 0,7% e Jacques Cheminade com 0,2 %.

As mesas de voto em França ficaram encerradas na totalidade às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), uma hora depois do encerramento das secções das cidades mais pequenas.

Às 17:00, a taxa de participação nas eleições era de 69,42%, um valor ligeiramente inferior ao que foi registado à mesma hora no sufrágio de 2012 (70,59%).

Cerca de 47 milhões de eleitores foram chamados hoje às urnas para eleger o sucessor de François Hollande perante 11 candidatos: Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Melénchon, François Fillon, Benoît Hamon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade e Jean Lassalle.

As sondagens das últimas semanas tinham colocado Emmanuel Macron (centro), Marine Le Pen (extrema-direita), François Fillon (direita) e Jean-Luc Mélenchon (esquerda) como os favoritos para passar à segunda votação, a 07 de maio.