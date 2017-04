Imagem de repórter devastado torna-se símbolo do drama em Alepo

As imagens que estão a dar a volta ao mundo, via Twitter, traduzem (mais uma) tragédia que se viveu em Alepo, com o ataque suicida a um caravana de autocarros que fugia da guerra: um repórter fotográfico sírio a correr com um menino nos braços e, pouco depois, ajoelhado e visivelmente transtornado, junto ao cadáver de outro