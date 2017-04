Nove pessoas ficaram desalojadas devido à queda da avioneta em Tires

Segundo o comandante municipal da Proteção Civil, Pedro Mendonça, "ficaram nove pessoas desalojadas" devido aos danos causados numa habitação e num anexo. "Mas não foi preciso realojá-las porque vão ficar com familiares", acrescentou.

As nove pessoas residiam numa habitação e num anexo situado junto ao supermercado LIDL, onde ao final da manhã de hoje a queda de uma aeronave provocou a morte dos quatro ocupantes, três franceses e um suíço, e de uma pessoa que se encontrava no parque de descargas do supermercado.

Segundo fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, a aeronave descolou do aeródromo de Tires, tendo-se despenhado cerca de dois mil metros depois da descolagem e caído perto do estabelecimento comercial.

De acordo com a Proteção Civil, a queda da aeronave causou a morte a cinco pessoas, quatro delas ocupantes do aparelho (três franceses e um suíço).

A quinta vítima estava no parque de descargas do supermercado LIDL, junto do qual caiu a aeronave, de matrícula suíça.

Há também quatro feridos ligeiros, por inalação de fumo. Três foram transportados para o hospital de Cascais e um foi assistido no local.

Não há vítimas entre os funcionários do LIDL, disse à Lusa fonte da cadeia de supermercados, confirmando que o aparelho caiu junto aos armazéns da loja.

No local esteve o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a acompanhar as operações de socorro, que mobilizaram 93 operacionais e 33 viaturas.

Uma extensa coluna de fumo ergueu-se por entre as casas da zona, com dezenas de pessoas a assistir às operações.

Fonte do setor aeronáutico indicou à Lusa que o aparelho é um Piper, modelo Cheyenne II, bimotor.

O aeródromo de Tires, em Cascais, que foi hoje encerrado na sequência da queda de uma aeronave nas proximidades, foi já reaberto, indicou fonte da infraestrutura.

Segundo a fonte, a reabertura ocorreu às 14:20. O alerta para a ocorrência foi registado cerca das 12:00.

