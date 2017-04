EUA lançam "a mãe de todas as bombas" no Afeganistão

Os Estados Unidos utilizaram esta quinta-feira a sua nunca antes utilizada bomba não-nuclear mais potente, apelidada como "a mãe de todas as bombas", no Afeganistão contra o Daesh.

Segundo um porta-voz do Departamento de Defesa norte-americano, o ataque com a bomba GBU-43, com cerca de 11 toneladas de explosivos, atingiu um "conjunto de grutas" na província de Nangarhar (zona leste do Afeganistão), território onde um soldado americano foi morto no passado fim de semana durante uma operação contra os 'jihadistas' do autoproclamado Estado Islâmico.

A MOAB - Massive Ordinance Air Blast, também conhecida como a "mother of all bombs" (mãe de todas as bombas), foi testada em 2003 mas nunca tinha sido usada em combate. O seu tamanho implica que tenha de ser lançada com um avião de carga C-130.

Segundo fontes ouvidas pela CNN, os militares estão atualmente a avaliar os danos provocados.