Euforia e o salto no escuro: os jornais britânicos em dia de Brexit

Mensagens de despedida. Riscos de incerteza. Gritos de júbilo. Na imprensa britânica de hoje fica patente como o Brexit continua a dividir vontades e a alimentar dúvidas

No dia em que Theresa May acionará em Bruxelas o artigo 50º do Tratado de Lisboa, que dará início ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia, estas são as primeiras páginas dos principais jornais britânicos.

O The Sun foi mais longe do que uma simples capa e refletiu nos Penhascos de Dover (White Cliffs of Dover) a mensagem "Dover&Out". Ali, onde tantas vezes a Grã Bretanha se defendeu de invasões dos vizinhos do continente europeu, perto do Canal da Mancha que divide a ilha do território francês. A mensagem não podia ser mais clara do que pensa o The Sun sobre esta saída: "Hoje, enquanto a nossa primeira-ministra aciona a saída do Reino Unido da UE, nós projetamos esta mensagem nos icónicos White Cliffs para os nossos vizinhos..."

O The Guardian, por eu lado, regista a incerteza dos britânicos com este processo, referindo-se aos "Passos do Reino Unido para o desconhecido", simbolizados num puzzle a Europa, em que só as peças da ilha britânica estão em falta. Já o The Times optou pela fotografia de Theresa May a assinar o documento que hoje irá entregar em Bruxelas. E o título é de aviso: "Os olhos da História estão a ver".

O Daily Mail fala simplesmente em "Liberdade". E o Daily Mirror diz à "Querida Europa, é tempo de partir". Os dois escolhem também a fotografia de Theresa May a assinar a carta de saída. O Daily Express também brinca com aquele que podia ser o arranque da carta de May: "Querida Europa, vamos deixar-te".