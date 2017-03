Brexit: Entregue carta formal para saída do Reino Unido da UE

A notificação foi concretizada através da entrega de uma carta, em mão, pelo embaixador do Reino Unido junto da UE, Tim Barrow, a Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, no edifício-sede desta instituição.

A cerimónia de entrega da carta assinada pela primeira-ministra Theresa May ao presidente do Conselho Europeu não foi transmitida pelo serviço audiovisual das instituições europeias.

No Parlamento, May afirmou que a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa "é irreversível".

"Este é um momento histórico que é irreversível", disse, apelando à unidade nacional: "Este é o momento de nos unirmos".