Daily Mail debaixo de fogo por causa de capa "sexista" e "ofensiva"

O assunto era o Brexit e para a primeira página o tabloide britânico puxou uma imagem das primeiras-ministras britânica e escocesa, num encontro a dois dias do inicio formal da saída da União Europeia. O título? Qualquer coisa como isto "Esqueça o Brexit, o que interessa são as melhores pernas"...

“Never mind Brexit, who won Legs-it!”, lê-se na primeira página da edição desta terça-feira do Daily Mail, que está a ser alvo de fortes críticas nas redes sociais e fora delas. O polémico título acompanha uma fotografia de Nicola Sturgeon e Theresa May, que estiveram reunidas na segunda-feira, na Escócia, num encontro que decorreu dois dias do arranque formal das negociações de saída da União Europeia, na quarta-feira.

Nas páginas interiores, a referência às pernas das duas líderes continua, com a consideração de que as de Sturgeon são mais "sedutoras".

As críticas começaram logo ontem à noite no Twitter, mal a primeira página foi publicada. Entre os primeiros a condenar a escolha do jornal contam-se as deputadas trabalhistas Harriet Harman e Yvette Cooper.

"Acho que o Daily Mail se esqueceu que estamos em 2017 e que não é suposto tratar as mulheres como um pedaço de carne", twittou um utilizador. "Quando já é tarde na redação e já não há nenhuma mulher no edifício para ver isto", escreveu outra, enquanto vários consideram a escolha do tabloide como "ofensiva" e "sexista".

Já outros decidiram criar versões alternativas, como esta: