Hong Kong: Escada rolante muda subitamente de direção e faz 18 feridos

As imagens, captadas pelo circuito interno de videovigilância, mostram o momento em que as escadas rolantes começaram a andar ao contrário, criando uma pilha humana. O incidente, que aconteceu este fim de semana no Langham Place, deixou 18 feridos.

"As pessoas começaram a entrar em pânico e algumas cairam", recorda uma testemunha ao South China Morning Post.