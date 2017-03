Turista americana partilha selfie com o polícia assassinado em Westminster, tirada 45 minutos antes do atentado

A foto, que é provavelmente a última imagem com vida do polícia, foi partilhada por Satci Martín nas redes sociais. Em declarações à WPTV West Palm Beach, a americana, que se deslocou a Londres pela primeira vez, para visitar o filho, conta que quando viu o chapéu do agente pensou logo que queria tirar uma selfie com Keith Palmer.

Quando viu a imagem do polícia, de 48 anos, nas notícias, como uma das vítimas do ataque terrorista, Satci reconheceu-o imediatamente. Agora, diz sentir o dever de fazer chegar a fotografia à família.