Trump a conduzir um camião é o novo meme preferido da Internet

As semelhanças com uma criança a fingir que conduz são incontornáveis: Ao volante de um camião, no dia em que recebeu na Casa Branca a Associação Americana de Camionagem, Donald Trump faz vários esgares, captados pelos fotógrafos no local.

No Twitter, não tardaram a multiplicar-se as piadas e os memes com as imagens do Presidente americano. Como estes que se seguem.