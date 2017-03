Daesh reivindica ataque em Westminster

Numa mensagem difundida pela agência noticiosa ligada aos extremistas islâmicos Amaq, o Daesh reivindicou esta quinta-feira a autoria do ataque de ontem em Londres.

"O autor do ataque de ontem em frente ao Parlamento britânico em Londres é um soldado do Estado Islâmico e levou a cabo a operação em resposta aos apelos de atingir cidadãos dos países da coligação", escreveu o grupo extremista.

Oito pessoas já foram detidas na sequência de rusgas realizadas em seis moradas diferentes, incluindo em Londres e em Birmingham.

O ataque teve lugar a meio da tarde de quarta-feira, quando um homem ao volante de uma viatura atropelou vários transeuntes na ponte de Westminster e apunhalou depois um polícia, acabando por ser abatido a tiro.

Segundo o mais recente balanço oficial, foram três as vítimas mortais do atentado: um polícia, de 48 anos, e dois civis - uma mulher na casa dos 40 e um homem na casa dos 50, para além do próprio atacante. O atentado provocou ainda 40 feridos, um dos quais é português. Sete dos feridos ainda estão internados em estado crítico.