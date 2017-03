Cena de um filme gravado há um ano "antecipou" ataque de Londres

"São cenas quase iguais. Arrepia", comenta uma testemunha , ouvida quarta-feira pelo El Confidencial, enquanto abana a cabeça em sinal de desaprovação. Foi há um ano que a rodagem de um filme de Jackie Chan lançou o pânico no coração da capital britânica - a escassos metros de Westminster, um autocarro explodia na ponte de Lambeth.

Os moradores e os proprietários de negócios na zona tinham sido avisados da explosão controlada, através de panfletos, mas isso não impediu que muitas pessoas fossem apanhadas completamente desprevenidas, precipitando uma série de publicações nas redes sociais.

"A explosão assutou muita gente que não estava suficientemente perto para ver a equipa de filmagem", comentava na altura o deputado Nigel Huddleston.

Vários utilizadores do Twitter e do Facebook deram conta do "susto" que apanharam e lamentaram que o aviso não tivesse sido feito de forma mais abrangente e formal.

A ficção, no entanto, não supera a realidade, como se viu quarta-feira, quando a ponte de Westminster foi palco de um atentado, com um atacante a abalroar com um Hyundai i40 cinzento os peões que circulavam no passeio. No filme "The Foreigner", com Jackie Chan e Pierce Brosnan, as vítimas da explosão eram projetadas pelo ar e caiam no Tamisa. Na quarta-feira, vários saltaram ao rio para tentarem pôr-se a salvo.