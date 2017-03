Atacante de Londres nunca foi suspeito de ligações ao terrorismo

A polícia britânica identificou esta quinta-feira o autor do ataque de quarta-feira junto ao parlamento, em Londres, como Khalid Masood, 52 anos, natural de Kent (sudeste de Inglaterra).

Em comunicado, a polícia londrina precisou que Masood tinha "vários pseudónimos" e residia nos últimos anos na região das West Midlands, que inclui a cidade de Birmingham, onde foi lançada esta madrugada uma operação policial. Nunca havia sido alvo de qualquer investigação nem existiam indicações das forças de inteligência britânicas relativamente a atividades terroristas. Era, no entanto, conhecido pela polícia e tinha uma série de condenações por posse de arma de arma e ofensas à ordem pública.

A sua primeira condenação remonta a 1983 e a mais recente, de dezembro de 2003, aconteceu por posse de arma branca. Até à data, não tinha sido condenado por qualquer ato terrorista.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, tinha afirmado horas antes na Câmara dos Comuns que o autor do ataque tinha nacionalidade britânica e foi investigado pelos serviços de informações.

Além o próprio Khalid, três pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas no ataque junto ao parlamento britânico, perpetrado, segundo as autoridades, por este cidadão britânico, que foi investigado pelos serviços de informações por ligações à violência, mas considerado uma figura periférica. Ainda assim, o grupo 'jihadista' Estado Islâmico reivindicou o ataque através da agência de propaganda Amaq, afirmando que o atacante era "um soldado do Estado Islâmico".