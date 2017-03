Tensão em Londres: Polícia apunhalado no Parlamento e um morto e vários feridos na ponte de Westminster

1 / 10 © Toby Melville / Reuters 2 / 10 © Toby Melville / Reuters 3 / 10 © Toby Melville / Reuters 4 / 10 © Stefan Wermuth / Reuters 5 / 10 © Stefan Wermuth / Reuters 6 / 10 © Stefan Wermuth / Reuters 7 / 10 © Stefan Wermuth / Reuters 8 / 10 © Toby Melville / Reuters 9 / 10 © Stefan Wermuth / Reuters 10 / 10 © Stefan Wermuth / Reuters

Um polícia foi apunhalado e o atacante foi alvejado pela polícia no Parlamento britânico. O líder da Câmara dos Comuns, o deputado conservador David Lidington, acrescentou haver "relatos de incidentes violentos nas redondezas" do parlamento, em Londres.

A polícia de Londres disse que os agentes foram chamados devido a um incidente na Ponte de Westminster, perto do parlamento.

Testemunhas dizem que um veículo atropelou várias pessoas na ponte.

A sessão da Câmara dos Comuns, do parlamento britânico, em Londres, foi hoje suspensa após testemunhas ouvirem sons parecidos com tiros no exterior.

Testemunhas citadas pela Sky News dizem ter visto um homem com uma faca junto ao palácio de Westminster, onde se situa o parlamento, e o jornalista Quentin Letts afirmou ter visto "seguranças do parlamento a disparar contra um homem que atacou um polícia".

Um porta-voz da Câmara dos Comuns disse à AFP que os deputados estão confinados no interior do Parlamento devido a um "incidente de segurança".

Há também relatos de feridos na Ponte de Westminster e uma testemunha citada pela BBC diz que um automóvel terá atropelado pelo menos cinco pessoas.

A agência Press Association contou que duas pessoas estavam deitadas no chão junto ao parlamento.