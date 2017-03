Ataque no coração de Londres faz pelo menos 4 mortos e 20 feridos

O atacante terá atropelado várias pessoas na ponte de Westminster e colidido com um gradeamento junto ao Parlamento, entrando depois a correr pelos portões e atacado um polícia com uma faca. O suspeito foi depois alvejado pela polícia.

Pelo menos quatro pessoas morreram, incluindo um polícia e o atacante, e 20 ficaram feridas no atentado de hoje junto ao Parlamento britânico, em Londres, informou a Polícia Metropolitana.

Um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres começara por irnformar que o incidente desta quarta-feira junto ao Parlamento britânico tinha feito "vários feridos, incluindo polícias", mas não adiantara números nem especificou a gravidade dos ferimentos.

Em declarações à imprensa junto ao local dos incidentes, o comandante B.J. Harrington disse que a Unidade Contra Terrorismo está a investigar o caso e adiantou que as autoridades reforçaram a presença na cidade.

O oficial da polícia apelou a quem tiver informações, fotografias ou vídeos que possam ajudar nas investigações a entregá-los às autoridades.

Pelo menos uma mulher morreu vítima de atropelamento na ponte de Westminster, em Londres, num incidente que a polícia está a tratar como terrorismo, segundo fonte hospitalar citada pela BBC.

O atacante, que conduzia um Hyundai i40 cinzento, terá abalroado os peões que circulavam no passeio e colidido com um gradeamento junto ao Parlamento, entrando depois a correr pelos portões e atacado um polícia com uma faca. O suspeito foi depois alvejado pela polícia.

Num comunicado publicado na sua página eletrónica, a Polícia Metropolitana diz que o incidente continua e apela à população para que se mantenha longe da zona.

Theresa May convoca reunião de emergência

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai presidir hoje a uma reunião do comité de emergência, que inclui os principais ministros, para abordar o atentado terrorista em Londres, informou um porta-voz oficial.

Theresa May estava no Parlamento, onde participara na sessão semanal de perguntas ao Governo na Câmara dos Comuns, quando o incidente começou, mas o seu gabinete informou mais tarde que ela estava a salvo.

O comité de emergência, conhecido como "Cobra", coordena a resposta de alto-nível a incidentes graves e reúne ministros e altos responsáveis dos serviços de emergência, das forças de segurança e dos serviços de informação.

Este tipo de reuniões acontece após incidentes graves como os atentados de 07 de julho de 2005 nos transportes de Londres.