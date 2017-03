Homem roubou arma a polícia e foi abatido no aeroporto de Orly

O tráfego aéreo foi hoje "completamente interrompido no aeroporto de Orly, nos arredores de Paris, depois de um homem ter sido abatido pelas forças da ordem, anunciou uma fonte da aviação civil, citada pela AFP.

Segundo o Ministério do Interior francês, hoje de manhã, cerca das 7:30 de Lisboa, um homem foi abatido no aeroporto de Orly, em Paris [França], pelas forças da ordem, depois de ter roubado uma arma a um militar do dispositivo de vigilância antiterrorista.

Cerca das 7:30 de Lisboa (8:30 em Paris), "um homem tirou a arma a um militar e depois refugiou-se numa loja do aeroporto antes de ser abatido pelas forças de segurança", declarou à AFP um porta-voz do Ministério do Interior.

A mesma fonte afirmou que não há feridos e, segundo testemunhas, o aeroporto começou a ser evacuado depois do incidente.

O ministro do Interior francês, Bruno Le Roux, está a deslocar-se para o aeroporto de Orly, nos arredores a sul de Paris, adiantou o porta-voz.