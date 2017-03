Direita bate a extrema-direita, mas quem mais subiu foram os Verdes da Esquerda

Os liberais do VVD, do primeiro-ministro holandês Mark Rutte, conseguiram 33 assentos nas eleições gerais de quarta-feira na Holanda, enquanto o candidato da extrema-direita ficou na segunda posição, com 20 deputados.

Quando estão contados 95% dos votos, o Partido da Liberdade (PVV) de Geert Wilders, fica na segunda posição, com 20 deputados (13% dos votos), quando nas últimas eleições tinha conquistado 15 assentos parlamentares.

Será, assim, o maior partido da oposição se, como se prevê, não entrar no executivo de Mark Rutte. A maioria das formações políticas manifestou durante a campanha eleitoral que não pretendia aliar-se com Geert Wilders.

Depois de se ter ficado a saber que ficou colocado em segundo lugar nas eleições, Geert Wilders afirmou-se pronto para integrar o futuro Governo holandês caso seja convidado.

No entanto, Mark Rutte, reeleito agora para um terceiro mandato à frente do Governo da Holanda, garantiu, nas semanas que antecederam o escrutínio, que a probabilidade de governar com Geert Wilders "não é era de 0,1, mas sim de zero".

Os liberais do VVD continuarão a ser a formação mais votada (21% dos votos) e o seu líder, Mark Rutte, terá prioridade para tentar formar governo, embora tenha perdido oito deputados face às eleições de 2012.

Rutte poderá procurar coligar-se com os democratas cristãos do CDA ou os liberais progressistas do D66, partidos que ficaram empatados em terceiro lugar, com 19 deputados cada, uma subida de seis e sete assentos, respetivamente.

No quinto lugar ficaram o SP (Partido Socialista, à esquerda do trabalhista), que perde um deputado e fica com 14, e os Verdes da Esquerda, o partido que mais subiu nestas eleições, passando de quatro para 14 deputados.

Os sociais-democratas do PvdA (Partido do Trabalho), que nos últimos quatro anos governaram em coligação com o VVD, sofreram uma derrota histórica e passam de 38 para nove deputados.

O Partido dos Animais passa de dois para cinco deputados, empatando com os Cristãos Unidos, que obtiveram o mesmo resultado das últimas eleições.

As duas últimas formações terão três assentos e serão os calvinistas do SGP, que também repetem o resultado, e o Denk, uma excisão de dois ex-deputados turco-holandeses do PvdA que surge como novo partido na Câmara Baixa e que fez a campanha dirigida à comunidade imigrante e a pessoas com dupla nacionalidade.

No total, 12 partidos têm assento no Parlamento holandês, mais dois do que en 2012, e ficam de fora o Novas Maneiras, o Partido Pirata, o Voor Nederland e o Artikel 1.