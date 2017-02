A foto de toda a (nova) indignação na Internet uma espécie de explicação

A imagem não é vulgar: alguém ajoelhado num sofá da Sala Oval. Mas foi mesmo nessa posição que Kellyanne Conway foi fotografada e, desde segunda-feira à noite, viu-se no centro de milhares de críticas no Facebook e no Twitter.

Na imagem, vê-se Donald Trump atrás da sua secretária, rodeado de dirigentes de várias escolas e universidades, com a conselheira de joelhos em cima de um sofá, a olhar para o telemóvel.

As acusações de desrepeito não tardaram a multiplicar-se nas redes sociais.Uma segunda foto, no entanto, sugere que a conselheira, que foi a autora da expressão "factos alternativos", teria sido apenas apanhada a meio da tentativa de conseguir um bom ângulo para uma foto.

Getty Images

Ao Quartz, o especialista em linguagem corporal Joe Navarro, confirma que a postura de Conway parece "grosseira" num contexto que pedia respeito e solenidade. "Todos estão em pé, todos estão muito solenes, mas ali estava ela sentada como se estivesse num dormitório da universidade", comenta o perito, sublinhando que o problema não está tanto na conselheira de Trump como na assimetria entre a sua linguagem corporal e a dos restantes presentes.