"Traduzir Trump palavra por palavra faz-nos parecer estúpidos"

O Huffington Post fez a piada irresistível, a propósito da dificuldade que os tradutores estão a ter com o novo Presidente dos EUA: "Some things get lost in Trumpslation" ("Algumas coisas ficam perdidas na 'trumpução'", numa alusão ao filme "Lost in Translation" que, embora tenha sido traduzido em Portugal para "O Amor é um lugar Estranho", à letra quer dizer "perdido na tradução").

Uma das tradutoras citada pelo Huff Post, Chikako Tsuruta, confessou ao Japan Times que traduzir o Presidente para japonês é um desafio. "[Trump] raramente fala com logica e só enfatiza um dos lados das coisas como se fossem a verdade absoluta", explica Tsuruta. "Há vários momentos em que suspeitei que as suas afirmações era factualmente duvidosas".

A tradutora, que já trabalhou com as americanas CNN, a ABC e a CBS, acrescenta que o estilo hiperbólico de Donald Trump a deixa, e aos seus colegas tradutores, em risco de uma espécie de "culpa por associação".

"Ele é tão confiante e ao mesmo tempo tão pouco convincente que eu e os meus amigos intérpretes brincamos muitas vezes que se traduzissemos as suas palavras como são, acabaríamos por nos fazermos a nós próprios parecer estúpidos", comclui.

Mas não é a só a tradução que representa um problema no discurso do Presidente dos Estados Unidos: A transcrição também não é fácil. Veja-se este exemplo de um discurso de campanha, no verão passado, em Sun City, na Carolina do Norte, (a que se junta, neste caso, a tradução...):

"Olhem, ter nuclear - o meu tio era um grande professor e um cientista e um engenheiro, Dr. John Trump no MIT. Bons genes, muito bons genes, ok? Muito inteligente: a Escola de Finanças Whartin, muito bom, muito inteligente. Sabem, quando se é um republicano conservador - se eu fosse um liberal, se, como, ok, se eu me candidatasse como democrata liberal, eles diriam que eu era uma das pessoas mais inteligentes em qualquer parte do mundo - é verdade! - mas quando se é um republicano conservador, eles tentam - oh, eles fazem um número. Por isso é que eu começo sempre: Fui para Wharton, fui um bom aluno, fui para lá, fui para lá, fiz isto, construí uma fortuna. Sabem, tenho de dar as minhas credenciais a toda a hora, porque estamos um bocadinho em desvantagem. Mas olhem para o acordo nuclear, o que realmente me chateia: teria sido tão fácil - e não é tão importante como estas vidas. O nuclear é tão poderoso. O meu tio explicou-me isso há muitos, muitos anos, o poder - e foi há 35 anos - ele teria explicado o poder do que vai acontecer, e ele tinha razão. Quem diria? Mas quando se olha para o que se está a passar com os quatro prisioneiros – agora costumavam ser três, agora são quatro – mas quando eram três. E mesmo agora, eu diria que tudo está no mensageiro; Rapazes - e é rapazes porque eles não perceram que as mulheres são mais inteligentes agora do que os homens, então, sabemos que isso vai demorar mais 150 anos – mas os persas são grandes negociadores, os iranianos são grandes negociadores, então..., e eles, eles apenas mataram, eles apenas nos mataram “.

Como escreveu o EuroNews.com, os frustrados intérpretes têm a tentação de desistir e escrever apenas "Os iranianos deram-nos a volta nas negociações".

Também a intérprete francesa Bérengère Viennot fala da dificuldade de traduzir Trump, porque "parece que ele não sabe bem para onde vai". Ao Los Angeles Review of Books, Viennot afirma que lhe parece que o Presidente se agarra a uma palavra só das perguntas que lhe são dirigidas e depois repete-a até à exaustão. "O tradutor tem de traduzir o conteúdo e o estilo", lamenta.