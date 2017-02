Quando a realidade se confunde com os filmes do 007

O misterioso envenamento do meio-irmão do líder da Coreia do Norte, ocorrido a 13 de fevereiro no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, parece uma cena de um filme de James Bond

Mas a morte de Kim Jong-nam, o meio irmão do Presidente da Coreia do Norte, é bem real e vem uma vez mais demonstrar que as artes e os negócios da espionagem são tão fascinantes quanto implacáveis.

As duas suspeitas que já foram apelidadas de Miss Veneno e se encontram detidas na capital malaia podem ser assassinas a soldo de Pyongyang?

Ao contrário dos filmes de 007, a realidade não costuma rimar com verdade. E o mais provável é que jamais se venha a perceber o que terá acontecido com o antigo delfim da única dinastia comunista do planeta. Dusko Popov, o homem que inspirou James Bond e foi agente duplo do MI6 britânico e da Abwerh nazi, durante a Segunda Guerra Mundial, é o melhor exemplo de que ser espião a sério é muito mais complicado do que parece - pode vê-lo aqui, em 1975, no famoso programa de entrevistas televisivas conduzidas pelo francês Bernard Pivot.

Um comentário quase inacreditável se tivermos em conta as inacreditáveis aventuras protagonizadas por este sérvio de pose aristocrata, doutorado em direito, boémio, mulherengo, poliglota (falava cinco línguas) que passou largas temporadas em Lisboa e no Estoril...