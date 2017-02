Japão cria ilustrações para ajudar turistas, mas não são fáceis de decifrar

Segundo o The Japan Times, as autoridades do norte do Japão decidiram criar um conjunto de 26 ilustrações para passar informações úteis aos turistas, ultrapassando a barreia linguística.

O chefe do Departamento de Desenvolvimento Regional de Morioka, Takefumi Shimomukai, confirma que a ideia era atrair a atenção dos turistas com algo divertido, fomentando, ao mesmo tempo, o comércio local.

Mas os desenhos, espalhados pela cidade de Morioka, e que os comerciantes locais podem descarregar a partir da Internet, não são fáceis de decifrar. Vale a explicação em inglês, no local. Por aqui, veja se consegue perceber a mensagem de cada uma das ilustrações na galeria abaixo, antes de conferir a explicação.

Soluções:

1 - "Não se lave na piscina."

2 - Dá para os dois casos: "Não entrar com sapatos" e "Não entrar sem sapatos"

3 - Mais uma aplicável a duas situações: "Lamentamos, mas não pode recarregar os seus dispositivos eletrónicos" ou "Sim, pode recarregar"

4 - Indica se são aceites (ou não) cartões de crédito

5 - Serve para informar que o prato ou o restaurante são vegetarianos

6 - Há carne de porco naquele prato

7 - Interdita a entrada em fato de banho e chinelos