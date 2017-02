Trump tinha razão e houve mesmo um ataque na Suécia. Só que foi contra refugiados

No sábado, perante milhares de apoiantes, num comício em estilo de campanha, Donald Trump deu como exemplo um ataque terrorista na Suécia, na véspera, para justificar as suas medidas anti-imigração. Desde então, tem sido alvo de troça por se ter referido a um evento de que ninguém parecia ter conhecimento, conforme assegurou uma das contas oficiais da Suécia no Twitter.

No entanto, houve realmente um ataque no país e passou largamente despercebido - em janeiro, três elementos suspeitos de pertencerem a um grupo neonazi foram detidos na sequência de um ataque, com uma bomba artesanal, a um centro de refugiados em Gotemburgo. Uma pessoa ficou gravemente ferida.

A referência à Suécia, o país europeu que, em 2016, acolheu mais refugiados per capita, no discurso de sábado, surgiu quando Trump ligava a vaga de imigração na Europa aos atentados terroristas em Bruxelas, Nice, Paris. "Olhem para o que aconteceu na noite passada na Suécia", argumentou o Presidente dos EUA. "A Suécia, quem haveria de pensar? A Suécia. Eles acolheram muitos refugiados e agora têm problemas como nunca imaginaram que iriam ter", acrescentou.

Em reação, o ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt escreveu no Twitter: "A Suécia? Um atentado? O que é que ele fumou?".

A declaração de Trump animou as redes sociais, com o Presidente americano a ser ridicularizado um pouco por todo o mundo.

Trump justifica comentário sobre Suécia com o que viu... na Fox News

Donald Trump já clarificou, entretanto, o comentário, justificando o equívoco com algo que viu na televisão Fox News.

"A minha declaração sobre o que se está a passar na Suécia era uma referência a uma história emitida na Fox sobre imigrantes na Suécia", escreveu na rede social Twitter, sem mais explicações.

A porta-voz da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders explicou, por seu turno, que o comentário de Trump aludia a uma suposta relação entre o aumento do crime e os imigrantes e refugiados, não se referindo a incidentes em concreto.