Iceberg do tamanho de mais de metade da cidade de Lisboa soltou-se da Antártida

Um iceberg com uma área de 59 km² (o concelho de Lisboa tem cerca de 100 km²) soltou-se da Antártida como mais uma das consequências da subida das temperaturas que circunda o continente, como explicam os especialistas.

Na sexta-feira da semana passada, a Organização Meteorológica Mundial da ONU anuciava que a percentagem de gelo do Ártico e da Antártida nunca foi tão baixa como no mês de janeiro. O anuncio foi feito numa conferência em Génova onde, segundo a Reuters, o Diretor do Programa de Investigação Mundial do Clima disse "O gelo em falta em ambos os polos tem sido imenso".

No final do mês passado, a NASA divulgou uma lista de imagens de satélite que provam, por A mais B, o peso das alterações climáticas na geografia do planeta, não apenas nos polos, provocando cheias, subida do nível das águas do mar, deslocamentos de gelo e degelo, secas e outras intempéries naturais.

O maior iceberg que se soltou de um glaciar tinha 225 Km², em junho de 2015. O deslocamento de agora será, aliás, explica o especialista Ian Howat da Universidade de Ohio, EUA, uma espécie de réplica. "Aparentemente há falhas no manto glaciar - mesmo no interior da fenda que causou o deslocamento de 2015 - que está a resultar nestes pequenos deslocamentos."

Estes eventos, segundo Ian Howat, estão a ocorrer a uma velocidade grande e pouco frequente e justificam-se com o aumento da temperatura das águas dos oceanos que fazem com que os mantos de gelo se partam a partir do interior.

Neste momento, os cientistas estão focados num outro iceberg, situado no manto mais a norte da Península Antártica e cuja área é o equivalente a um quarto do País de Gales, que também parece estar "preso por um fio".