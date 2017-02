Primeiro-ministro do Canadá mostra como resistir aos apertos de mão de Trump

O aperto de mão entre Donald Trump e Justin Trudeau, de visita à Casa Branca, na segunda-feira, está a dar que falar nas redes sociais. VEJA O VÍDEO

Basta uma passagem de olhos rápida pelas imagens (como as do vídeo abaixo) do Presidente norte-americano a cumprimentar pessoas para constatar que o aperto de mão de Donald Trump tem, com frequência, a característica particular de puxar (com mais força do que o expectável) a mão do seu interlocutor.

Não admira, por isso, que as imagens do cumprimento ao primeiro-ministro do Canadá, na segunda-feira, se tenham tornado virais.

O Huffington Post escreve mesmo que Trudeau "mostrou ao mundo como apertar a mão de Trump", notando que o chefe do governo canadiano parecia ter-se preparado para o momento:

O Twitter não tardou a ser inundado de aplausos a Trudeau e de brincadeiras em relação à sua força.