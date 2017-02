Para o presidente do júri do World Press Photo, "esta imagem de terror não deveria ser a fotografia do ano"

A foto escolhida pelo júri do prémio internacional mostra o polícia turco de pé, ao lado do corpo do embaixador Andrei Karlov, após o assassinato

© Handout . / Reuters

O presidente do júri do concurso World Press Photo 2017, Stuart Franklin, revelou hoje que votou contra a imagem do assassinato do embaixador russo na Turquia captada pelo fotógrafo turco Burhan Ozbilici.

"Esta imagem de terror não deveria ser a fotografia do ano. Eu votei contra", afirma o presidente do concurso internacional num artigo de opinião publicado hoje na edição ´online´ do jornal britânico The Guardian.

A foto escolhida pelo júri do prémio internacional mostra o polícia turco de pé, ao lado do corpo do embaixador Andrei Karlov, após o assassinato, que ocorreu durante um discurso, na inauguração de uma exposição de arte na capital da Turquia.

A imagem, captada por Burhan Ozbilici, fotógrafo da Associated Press, faz parte de uma série intitulada "An Assassination in Turkey" ("Um assassinato na Turquia"), que também conquistou o World Press Photo na categoria "Spot News - Stories".

No artigo de opinião publicado pelo The Guardian, Stuart Franklin admite que a fotografia de Burhan Ozbilici "tem impacto, sem dúvida", e ele era favorável que vencesse na categoria de "Spot News - Stories", mas não para foto do ano.

"É a imagem de um assassinato, com o assassino e o morto, ambos na mesma fotografia, e moralmente é tão problemático como publicar um terrorista a decapitar a vítima", sustenta o presidente do júri.

"Colocar esta fotografia num pedestal tão alto é um convite àqueles que contemplam a espetacularidade destes palcos: reafirma a associação do martírio e publicidade", considera ainda.

Franklin elogia o trabalho do fotógrafo turco e considera que merece reconhecimento, mas recorda que o debate sobre esta questão não é novo e que o seu voto contra foi por recear que os grandes prémios amplifiquem as mensagens de terroristas pela publicidade adicional.

É a terceira vez que a cobertura de um assassinato vence o concurso World Press Photo, sendo a mais conhecida, a da morte de um suspeito guerrilheiro Vietcong, captada por Eddie Adams em 1968.

A imagem vencedora deste ano foi escolhida entre 80.408 fotografias submetidas a competição por 5.034 fotógrafos de 125 países e o júri premiou 45 fotógrafos de 25 países, em oito categorias.