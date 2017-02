Sabia que a Meryl Streep costura e a Angelina Jolie coleciona punhais? Conheça os hobbies de gente bem-sucedida

O sucesso parece ser a mistura perfeita entre o trabalho e o lazer.

Desde tocar instrumentos a praticar desportos, tudo é viável para relaxar, restabelecer os níveis de motivação, estimular a criatividade, as capacidades analíticas ou motoras. Estas 10 figuras públicas de sucesso confirmam a regra.

1) Jack Dorsey faz caminhadas

Um dos criadores do Twitter confessou à sua audiência em 2011, numa das palestras da Techonomy que tinha uma vida cheia e um trabalho exigente e que, para conseguir fazer tudo, atribuía um tema a cada dia. Assim, fazendo um tipo de tarefas por dia, conseguiu focar-se e rapidamente sabia tudo o que tinha de fazer. Os sábados eram, imperativamente, dias de caminhar.

2) Meryl Streep costura

Lembra-se do xaile que a irmã Aloysius Beauvier, personagem interpretada por Meryl Streep, usava no filme "A dúvida"? A galardoada atriz disse publicamente que foi ela que o costurou à mão.

Diz ainda que passa muito do seu tempo livre a costurar e que é altamente terapêutico: "Para mim, é o momento de reunir os meus pensamentos... um momento de clarificação".

Mas Meryl Streep não é a única. A lista de "costureiros" contempla várias outras celebridades, nomeadamente atores que têm muito tempo livre entre gravações, entre os quais Julia Roberts, Ryan Gosling ou Christina Hendricks.

3) Kate Middleton pinta livros para colorir

Os livros de colorir para adultos têm vindo a ganhar muito sucesso como forma de aclamar o stress nos tempos livres.

Alguns destes livros chegaram mesmo a ser best sellers e, de acordo com o Príncipe William, a Duquesa de Cambridge é uma fã. Segundo ele, esta prática ajuda-a a manter a calma e a mente limpa e a organizar os pensamentos.

4) Bill Gates joga às cartas

O bilionário cofundador da Microsoft admite ter alguns Hobbies um bocadinho "fora de moda".

Diz que é um "ávido jogador de bridge" mas que também adora jogar ténis e que passar tempo com os filhos é o seu hobbie favorito.

5) George W. Bush pinta

Depois de ter deixado a Casa Branca em 2009, o ex-presidente passou um mês na Florida a aprender a arte da pintura.

Hoje é um profissional em ascensão nos tempos livres. Tem mais de 50 pinturas de cães, muitas de paisagens e, pelos menos, 30 de líderes mundiais.

6) Tom Hanks coleciona máquinas de escrever vintage

"Tudo o que escrevemos numa máquina de escrever soa em grande, aqs palavras forma-se com mini-explosães de SHOOCK, SHOOCK, SHOOCK. Uma nota de agradecimento ressoa com o mesmo tom de uma obra-prima literária" publicou o ator no New York Times.

O ator e realizador faz crescer esta coleção desde 1978 e admite usar uma a cada dia porque adora o som.

7) Marissa Mayer cozinha bolos

A famosa CEO do Yahoo disse à revista San Francisco que sempre adorou cozinhar bolos. "Acho que é porque sou um pouco cientista. Os melhores cozinhados são químicos", diz assumindo uma abordagem prática deste hobbie - cria gráficos e tabelas para analisar as receitas de cupcakes.

"Os meus hobbies conseguem realmente tornar-me uma melhor profissional. Ajudam-me a ter ideias novas e a olhar de forma inovadora para as coisas", diz.

8) Steve Wozniak joga Segway Polo

Sim, existe este desporto. É polo mas os jogadores movimentam-se em segways. E o cofundador da Apple Steve Wozniak é não apenas um grande apreciador nos seus tempos livres como também um dos criadores do Woz Challenge Cup, assim chamado em sua homenagem, um dos maiores torneios de segway polo do mundo.

Joga na equipa Silicon Valley Aftershocks, com a qual fundou o torneio em 2006 (onde empataram 2-2 na primeira disputa a sério alguma vez feita neste desporto contra os New Zealand Pole Blacks). O jogo faz-se em quatro partes, cada equipa tem cinco jogadores e o objetivo é conseguir a bola de borracha e passar a linha de golo do adversário.

"O segway polo é a única coisa que me faz desmarcar o que tiver no meu calendário", disse Wozniak à Quartz.

9) Angelina Jolie coleciona facas

Segundo contou à W Magazina, a atriz teve conhecimento e acesso à coleção de punhais da familia ainda em criança e já fez questão de a apresentar também ao seu filho, Maddox. As lâminas dos punhais que deu ao filho não cortam para que não se magoe, garante e, quando procuram novas facas com o filho faz questão de acompanhar o hobbie com "discussões sobre violência".

Mais tarde, numa entrevista ao Conan O'Brien, Angelina mostrou as suas capacidades a manejar um punhal e explicou o seu fascínio por estas armas. "Há simplesmente algo de muito bonito nelas", disse.

10) Warren Buffet toca ukulele

Warren Buffet, o CEO da empresa Berkshire Hathaway está em terceiro lugar na lista dos bilionários mais ricos de 2016 pela Revista Forbes

Também de acordo com a Forbes, tem um amor muito forte pelo ukelele há décadas. Usa com frequência a sua paixão pela música ao doar instrumentos, dar aulas gratuitas e fazer atuações para ajudar as instituições de solidariedade de Omaha.