João Lourenço, o general de quem se fala para o lugar de José Eduardo dos Santos

O presidente do MPLA e chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, anunciou hoje que não será recandidato ao cargo nas eleições gerais deste ano, deixando assim o poder em Angola ao fim de 38 anos, avançando João Lourenço

O atual ministro da Defesa de Angola, general João Lourenço, deverá ser o candidato do MPLA às eleições gerais de Angola, sucedendo assim ao (eterno) José Eduardo dos Santos. O general ascendeu a número dois do MPLA, sendo nomeado vice-presidente, em agosto do ano passado. Nessa qualidade, foi também ele que discursou na comemoração do 60º aniversário da fundação do partido, por ausência de José Eduardo dos Santos, que mantém a presidência, desde 1979.

João Lourenço, 62 anos, natural do Lobito, província de Benguela, pai de seis filhos, é casado com Ana Dias, exministra do Planeamento (1999-2012) e diretora executiva do Banco Mundial (terminou mandato em outubro).

A sua carreira é marcadamente militar, especializado em artilharia pesada, e formado em Ciências Históricas na antiga União Soviética (1978-1982).

Fala, por isso, fluentemente russo. Foi comissário político do antigo exército do MPLA (as FAPLA) e secretário do Bureau Político para a Informação (1991-1998). Depois, e até 2003, foi secretário-geral do MPLA. Nessa altura, demonstrou disponibilidade para concorrer à liderança do partido, atitude que não terá sido do agrado de José Eduardo dos Santos. Aguardou melhores dias, fez a travessia do deserto na vice-presidência da Assembleia Nacional, até ser chamado para o governo.