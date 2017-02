Parlamento Europeu quer que Mogherini chumbe o embaixador escolhido por Trump

Do nada, surgiu a autoproclamar-se como o escolhido por Donald Trump para embaixador dos EUA na UE. Não havendo desmentido da Casa Branca, Ted Malloch começou a ser tratado de acordo com as funções que o novo presidente americano lhe quer atribuir.

Muito pouco diplomaticamente, Ted Malloch declarou há dias, numa entrevista à BBC, ser provável que, num futuro próximo, a União Europeia já nem sequer exista. "O euro pode colapsar dentro de um ano, um ano e meio", profetizou. E quanto à negociação de um acordo comercial com o Reino Unido, pós-Brexit, reiterou: "Não estou seguro de que haja UE" para esse efeito.

Esta quarta-feira, 1, Ted Malloch foi arrasado no Parlamento Europeu, numa inusitada união de forças entre os grupos do Partido Popular Europeu (PPE) e do Partido Socialista Europeu (PSE). "Se Washington nomear Malloch, ele deve ser declarado persona non grata na Europa", atirou Gianni Pittella, do PSE. "A UE não pode acreditar enquanto embaixador alguém como Malloch, que diz que o euro está na reta final, e que o Brexit é só o princípio do fim", assestou Manfred Weber, do PPE.

Os recados são evidentes para Federica Mogherini, Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança: só ela possui poderes para vetar Malloch, e tem de o fazer.

Pelo seu lado, Ted Malloch, embora ainda não nomeado pela Casa Branca (e, a seguir, tem de ser aprovado pelo Senado para as funções), é catastrófico: o seu chumbo era como "cuspir na cara de Trump". Ver-se-á.