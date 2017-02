Suspeito do atentado do Quebeque é apoiante de Trump e Le Pen

Poucas horas depois do atentado que vitimou, no dia 29, seis pessoas no Centro Cultural Islâmico da cidade do Quebeque, no Canadá, começaram a surgir as primeiras informações sobre o presumível autor dos homicídios. Alexandre Bissonnette, de 27 anos, era conhecido pelas suas visões e perspetivas de extrema-direita e tinha grande admiração por Donald Trump, Presidente dos EUA, e Marine Le Pen, líder da Frente Nacional francesa.

A política era um tema que lhe interessava. Era, aliás, aquilo que estudava na faculdade de Ciências Políticas da Universidade Laval, com localização muito próxima da mesquita onde decorreu o ataque. Na faculdade, os alunos sentem-se apreensivos em falar sobre ele. "Este tipo de gente procura fama e pode encorajar outras pessoas. O que devemos fazer é falar das vítimas, que são gente real, e não apenas das ideias que o motivaram", disse Sarah Young, uma estudante de 25 anos, ao El País.

Nas aulas, Alexandre não escondia os seus ideais políticos. Éric Debroise, descreve o colega de turma como um "supremacista branco ultranacionalista", que estava "permanentemente descontente com a esquerda". "Ele tem ideias políticas de direita, pró-Israel, anti-imigração. Tive muitas discussões com ele acerca de Trump. Ele era, obviamente, pró-Trump", confessa o jovem ao Le Journal de Québec. No entanto, nas discussões, diz que Alexandre nunca tinha feito referência à violência como uma arma política.

As suas profundas e radicais convicções políticas tornaram-no conhecido não só entre os colegas de faculdade – que recordam, também, que Alexandre era um jovem solitário, bom aluno e intimidante. Também a Bienvenu aux réfugiés, uma organização de apoio aos refugiados do Quebeque, conhecia as posições "pró-LE Pen e antifeministas" que ele revelava na faculdade e nas redes sociais, diz a organização em comunicado.

Além de tudo isto, sabe-se ainda que Alexandre foi cadete militar e que tinha interesse em armas de fogo. De acordo com o jornal quebequense, a arma utilizada pelo jovem no domingo à noite é proibida no Canadá – trata-se de uma AK-47.