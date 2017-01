Trump sofre de "narcisismo maligno"? Alguns psicólogos acham que sim

Os comportamentos e as mensagens de Donald Trump surpreenderam todos desde o início da campanha eleitoral para a presidência. No entanto, houve um grupo que, para além do espanto, ficou apreensivo perante algumas particularidades do seu discurso. Agora, esse grupo, de psicólogos, psiquiatras e psicoterapeutas, alerta para a possibilidade de o novo presidente sofrer de um transtorno de personalidade narcisista.

John D. Gartner, um psicoterapeuta e autor de um livro que analisou psicologicamente o antigo presidente Bill Clinton, acredita que mais do que um transtorno de personalidade narcisista, Donald Trump tem "narcisismo maligno", uma síndrome que mistura um transtorno de personalidade extremo, agressão e sadismo. Embora não o tenha examinado presencialmente, Gartner diz, em declarações ao US News, que viu comportamentos públicos suficientes de Trump para conseguir chegar a este diagnóstico.

Segundo o psicoterapeuta, o recém-eleito presidente enquadra-se no quadro deste distúrbio, que inclui comportamentos antissociais, sadismo, agressividade, paranoia, grandiosidade, falta de empatia, dificuldade no controlo dos impulsos e um sentimento de que a sua grandiosidade não é reconhecida.

Pouco depois da eleição, um conjunto de psicologistas, psiquiatras e psicoterapeutas juntou-se num grupo a que chamaram Citizen Therapists Against Trumpism, em português, algo como "Terapeutas Cidadãos Contra o Trumpismo". Com este grupo, os profissionais pretendem alertar para a alegada psicose de Trump.

Para eles, existem alguns sinais de alerta, como a expulsão de grupos de pessoas consideradas ameaças (incluindo imigrantes de minorias religiosas), a estimulação da ideia de "homem forte", que apela ao medo e à raiva, ou a reinvenção de histórias com pouca preocupação com a verdade. Para além disso, o grupo argumenta também que Trump está a fomentar a ideia preocupante de que os americanos só podem tornar-se vencedores, na condição de os outros perderem.

Julie Futrell, outra psicologista, foi ainda mais longe e disse que esta condição pode mesmo impedir Donald Trump de ver a realidade. "O narcisismo prejudica sua capacidade de ver a realidade", disse ao NY Daily News. "Três milhões de mulheres em marcha? Não mexe com ele. Os conselheiros dizem-lhe uma opção política não funciona? Ele não quer saber".

De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, basta cumprir cinco destas nove características para se poder considerar que alguém tem um transtorno de personalidade narcisista.

1 - Ter uma noção da importância de ele próprio grandiosa ou exagerada.

2 - Preocupar-se com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal.

3 - Achar que se é único e especial e que só alguém com o mesmo estatuto o consegue entender.

4 - Ter admiração excessiva.

5 - Acreditar que é merecedor de tratamentos especiais.

6 - Tirar partido de outras pessoas para concretizar os objetivos.

7 - Falta de empatia.

8 - Ter inveja ou acreditar que os outros têm inveja dele.

9 - Ter comportamentos ou atitudes arrogantes ou orgulhosas.