Hackers sequestraram hóspedes de um hotel de luxo nos Alpes

No passado dia 22 de janeiro, Christoph Brandstaetter, gestor do Romantik Seehotel Jaegerwirt, um hotel de luxo dos Alpes austríacos, recebeu um email com um pedido de resgate: ou pagaria dois Bitcoins, uma moeda digital com um preço equivalente a sensivelmente 1800 euros, ou então os hóspedes continuariam trancados dentro do quarto. Se não colaborasse até ao final do dia, o valor do resgate duplicaria.

Perante a situação, já com muitos hóspedes impossibilitados de abrir as portas dos quartos e muitos outros em pânico na entrada do hotel, o gestor do hotel não viu outra opção que não cooperar com este grupo de hackers.

Os piratas informáticos, que, segundo a polícia, são russos ou ucranianos, conseguiram infiltrar-se no sistema eletrónico do hotel e Rafael Bucio, diretor de uma empresa de cibersegurança, refere que o ataque revela que o grupo conhecia as vulnerabilidades do sistema. "Eles sabiam como era o sistema de bloqueio e encontraram uma falha de segurança na gestão geral do sistema", diz ao El País.

A arma do crime tem o nome de ransomware, um tipo de software que atua de forma simples: as vítimas normalmente recebem um email com um anexo ou um link que contém um software que encripta os ficheiros do computador, tornando a vítima refém até ao pagamento do resgate.

De acordo com o The New York Times, este tipo de ataques são operam geralmente na Rússia e na Europa Oriental e utilizam como forma de resgate o Bitcoin, uma moeda digital cujo rasto é difícil de seguir.

Especialistas em segurança acreditam que este é um exemplo de uma forma de ataque moderna cada vez mais utilizada. Foi precisamente para dar a conhecer esta nova forma de ataque e para alertar outros hotéis que o gestor deste hotel austríaco revelou a história.

"Cada euro pago aos chantagistas magoa-nos. Sabemos que outros colegas foram atacados e fizeram a mesma coisa. A única coisa que podemos fazer é desenvolver novos firewalls e comprar os melhores programas antivírus, algo que já fizemos",

Passar uma noite numa suíte com vista panorâmica e com sauna no Romantik Seehotel Jaegerwirt poderá custar mais do que 500 euros.