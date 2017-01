5 perguntas e respostas sobre a 'muslim ban' de Trump

"Proteger a nação da entrada de terroristas estrangeiros nos Estados Unidos": assim se define o objetivo da ordem executiva que Donald Trump assinou na passada sexta feira (27 janeiro). A diretiva, emitida pelo novo presidente, suspende o programa norte-americano de admissão de refugiados e impede temporariamente os vistos de entrada a cidadãos de sete países de maioria muçulmana.

A decisão já motivou vários protestos por todo o mundo, num fim-de-semana turbulento para Donald Trump, em se ergueram cartazes com frases de ordem: "A América foi construída por refugiados", "Bem-vindos, refugiados" ou "O mundo está ver".

Muitos republicanos juntaram-se aos democratas e exigiram alterações imediatas na ordem executiva, mas Trump mantém-se inflexível face a uma medida cuja constitucionalidade é duvidosa. "O nosso país precisa fronteiras fortes e de um escrutínio extremo, AGORA. Vejam o que está a acontecer na Europa e no mundo. Um terrível desastre.", respondeu o novo Presidente no Twitter.

Saiba quais os traços gerais da nova ordem executiva 'muslim ban' e o seu impacto:

1. Quais as linhas mestras da ordem executiva?

- A suspensão do Programa dos EUA de Admissão de Refugiados (por 120 dias).

- A proibição de refugiados sírios (por tempo indefinido).

- Uma suspensão da entrada nos EUA de qualquer cidadão de um dos sete países predominantemente muçulmanos indicados: Irão, Iraque, Síria, Somália, Iémen, Sudão e Líbia (por 90 dias). Algumas categorias de vistos, como a dos diplomatas das Nações Unidas, não estão incluídos na restrição.

- As restrições também se aplicam a cidadãos de dupla nacionalidade como luso-iraquianos, por exemplo.

- As minorias religiosas (como os cristãos na Síria) que estejam a ser perseguidas terão prioridade de entrada.

- Em 2017, entrarão, no máximo, 50000 refugiados nos Estados Unidos (Obama tinha imposto limite de 1100000). As exceções a estas restrições serão feitas de forma individual.

2. Qual o objetivo de Trump?

Segundo o presidente, esta medida serve para dar tempo às agências governamentais de fazer o devido escrutínio dos imigrantes, assegurando que nenhum visto seria entregue a pessoas que representem uma ameaça para a segurança nacional . O Presidente não especificou, no entanto, em que moldes se fará este escrutínio das agências. A ordem deve estabelecer programas que mostrem (ou não) que "o candidato tem probabilidade de se tornar um membro que contribua positivamente para a sociedade".

3. Qual o impacto imediato da ordem executiva?

Os cidadãos dos países mencionados que viajaram no último fim-de-semana para os Estados Unidos, mesmo os que tinham vistos válidos, foram detidos à chegada aos aeroportos. Outros passageiros também foram barrados à entrada, incluindo cinco iraquianos e um iemenita que vinham do aeroporto do Cairo para Nova Iorque. A companhia alemã KLM reportou que 7 pessoas foram banidas da marcação de voos para os EUA. Centenas de pessoas manifestaram-se nos aeroportos contra a política migratória de Trump.

4. O que acontece às pessoas retidas nos aeroportos?

A União das Liberdades Civis Americanas (UCLA) estima que estão entre 100 e 200 pessoas detidas nos aeroportos por causa da ordem executiva. Um juiz determinou a suspensão temporária da deportação destas pessoas, nomeadamente dos refugiados que chegaram ao país com vistos válidos. A UCLA preencheu uma queixa contra a ordem executiva. O Departamento de Segurança Nacional norte-americano fez saber, no passado domingo, que cumprirá as decisões do tribunal mas continuará a implementar a ordem de Trump e que esta medida apenas afeta, segundo dizem, 1% dos 325 000 passageiros que todos os dias entram em território americano.

5. É possível travar a ordem?

O diretor da UCLA considerou a diretiva uma "discriminação contra muçulmanos". O mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse estar "profundamente entristecido" com a medida e que o Presidente passa "uma mensagem vergonhosamente diferente" dos princípios que fundaram o país. Grupos de ativistas dos direitos humanos deixaram claro que tem de haver alguma objeção legal à medida e recordaram que nenhum refugiado foi condenado por crimes de terrorismo no país.