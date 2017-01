Começam a aparecer os primeiros travões aos avanços de Trump

O secretário da Defesa norte-americano, James Mattis, afirmou na segunda-feira, num telefonema com o seu homólogo britânico, Michael Fallon, que o compromisso dos Estados Unidos em relação à NATO é "inabalável", informou o porta-voz do Pentágono.

"O secretário Mattis insistiu no facto de que os Estados Unidos e o Reino Unido desfrutarão sempre de uma relação excecionalmente próxima, visível nos nossos laços em matéria de defesa que são a base da segurança americana", indicou Jeff Davis num comunicado.

"Também insistiu no compromisso inabalável dos Estados Unidos em relação à NATO", adiantou.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, será na sexta-feira o primeiro dirigente estrangeiro a reunir-se com o novo Presidente norte-americano, Donald Trump, exatamente uma semana após este tomar posse.

Durante a sua campanha eleitoral, Trump considerou que a Aliança Atlântica era "obsoleta".

Os dois ministros da Defesa comprometeram-se igualmente a trabalhar em conjunto nos próximos meses e concordaram "na manutenção do objetivo de eliminar o (grupo extremista Estado Islâmico) EI", indicou o porta-voz do Pentágono.

Mattis também conversou telefonicamente com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e, segundo o comunicado, o novo secretário da Defesa norte-americano "queria fazer a chamada no seu primeiro dia em funções para reforçar a importância que atribui à Aliança".

Mattis foi comandante de um comando aliado da Aliança Atlântica, o SACT, entre 2007 e 2009.

Líder republicano lembra que plano de investimento não pode agravar a dívida

O líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, informou o presidente Donald Trump que o custo do seu plano de investimento em infraestruturas tem de ser financiado, e não somado à dívida pública.

A informação foi divulgada pelo número dois dos republicanos no Senado, John Cornyn, do Estado do Texas, que adiantou que o diálogo ocorreu durante uma reunião restrita aos líderes democratas e republicanos do Congresso na Casa Branca, na noite de segunda-feira.

Trump mencionou um plano de investimentos em infraestruturas, no montante de um bilião (milhão de milhões) de dólares (929 mil milhões de euros), durante a sua campanha eleitoral.

Ainda segundo Cornyn, o assunto das infraestruturas foi levantado durante a reunião, altura em que "o senador McConnell fez a importante observação de que ele tem de ser pago, uma vez que já (existe) uma dívida de 20 mil milhões de dólares".