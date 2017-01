Veja as imagens do hotel atingido por avalanche em Itália

"Há muitos mortos", indicou António Crocetta, um dos chefes das equipas de socorro enviadas para o local durante a madrugada.

Cerca de trinta pessoas estavam no hotel, segundo as mesmas fontes.

De acordo com alguns órgãos de comunicação locais, estavam pelo menos 20 clientes e sete pessoas do staff no Hotel Rigopiano, na montanha de Gran Sasso.