Símbolos oficiais para sanitas? Sim, no Japão há

O Japão, um dos países mais conhecidos pelos seus complexos sistemas sanitários de alta tecnologia, criou um sistema universal, que entra em vigor já a partir deste ano, para facilitar a vida dos turistas que não sabem ler japonês.

A Associação Japonesa de Equipamentos Industriais Sanitários resolveu estandardizar todos os símbolos para codificar as funções de cada botão das sanitas, que vão desde o levantar automático da tampa até um sistema de ventilação para secar o ar ou à força da descarga que pode ser controlada.

O problema que existia até aqui prendia-se com o facto de cada empresa usar os seus próprios símbolos para cada função. Mas a Associação veio dizer que confunde os turistas e que passarão a ser iguais para todas as marcas (entre as quais gigantes como a Toshiba, a Panasonic ou a Toto), criando "um ambiente de casa-de-banho que todos possam usar em paz de espirito".

A ideia vem no seguimento de outras medidas adaptadas pelos japoneses para se prepararem para a avalanche de turismo que rumará ao país em 2020, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.